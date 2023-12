Il giornalista nerazzurro Filippo Tramontana ha voluto parlare dell’Inter facendo delle considerazione attuali sulla rosa

Tramite L’Interista, Filippo Tramontana ha voluto parlare dell’Inter e della rosa attuale.

«L’Inter a detta di tutti è la squadra più completa con la rosa più profonda. Troppo facile, analisi superficiale. Io non sono per nulla d’accordo. L’Inter ha 11 titolarissimi e 4-5 vice titolari. In attacco il piatto piange e, a causa degli infortuni, anche sulla fascia destra siamo corti».

