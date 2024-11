I casi rinnovi continuano a tenere banco in casa Milan. Tre in particolare “agitano” i rossoneri, ecco a che punto sono le trattative.

Nel mondo dello sport, e specificamente nel calcio, il periodo di sosta per le competizioni nazionali diventa spesso un momento cruciale per la definizione del futuro dei giocatori all’interno delle squadre.

È in questi frangenti che i club si trovano a dover negoziare o rinegoziare i contratti dei loro atleti, con l’obiettivo di consolidare le proprie rose o, al contrario, di pianificare per il futuro. In casa Milan, celebre club del campionato italiano, la situazione non è diversa, con diversi rinnovi contrattuali all’orizzonte che potrebbero incidere significativamente sulla composizione della squadra nei prossimi anni.

Milan chiamato a dare risposte

Il Milan è chiamato a dare risposte forti e chiare in merito al futuro. Deve farlo in campo, con la Juventus prossima avversaria degli uomini di Fonseca che non hanno più jolly da giocarsi. Deve farlo la società che sul tema rinnovi deve agire in modo fermo per cercare di trattenere i propri talenti. Sono tre in particolare i rinnovi che tengono maggiormente banco in casa Milan, sui quali faremo chiarezza svelando le ultimissime informazioni a riguardo. Fronte calcio giocato invece, Fonseca e i suoi devono riprendere a vincere a partire dalla sfida contro la Juve del prossimo 23 novembre. Perdere altri punti per strada potrebbe costare davvero molto caro ai rossoneri che, al momento e al netto della gara da recuperare a Bologna, si trovano a sette distanze dal quarto posto, ultima posizione utile per accedere alla prossima Champions League.

Situazione dei rinnovi

Il club rossonero è attualmente alle prese con diverse trattative per rinnovare i contratti di alcuni dei suoi giocatori più rappresentativi. In primo piano c’è la questione legata al portiere Mike Maignan, la cui prospettiva di continuità con il Milan appare ottimistica. Con un contratto in scadenza nel 2026, il portiere ha richiesto un adeguamento del suo attuale ingaggio di 3,2 milioni di euro netti, spingendo per un’estensione di ulteriori quattro anni. Le parti stanno discutendo la possibilità di un’intesa che preveda circa 6 milioni annuali, bonus inclusi, e una opzione aggiuntiva per il club di estendere il contratto per un’ulteriore stagione. Anche per il centrocampista Reijnders si prospetta un futuro in rossonero con un rinnovo fino al 2030 e un ingaggio che potrebbe attestarsi intorno ai 3,5 milioni netti a stagione, grazie alle sue convincenti prestazioni in campo. Per quanto riguarda Matteo Gabbia, il rinnovo sembra essere solo una formalità in attesa della comunicazione ufficiale, con un ingaggio previsto che dovrebbe superare i due milioni netti annui, segno della sua crescente importanza nel reparto difensivo milanista. Situazione differente, invece, per Theo Hernandez, il cui futuro appare incerto. Nonostante l’interesse reciproco a proseguire insieme, la distanza sulle cifre rappresenta un ostacolo non indifferente. L’agente del giocatore e il club devono ancora trovare una quadratura economica che soddisfi entrambe le parti, con una richiesta iniziale avanzata dall’entourage del giocatore superiore agli 8 milioni a stagione, una cifra che il Milan dovrà valutare attentamente nelle prossime settimane.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Incertezze e riflessioni

Al contrario, per alcuni membri della rosa le prospettive sembrano meno definite. I terzini destri Davide Calabria e Alessandro Florenzi, entrambi in scadenza nel 2025, non sembrano al momento destinati a rinnovare il proprio impegno con il club. Il panorama contrattuale del Milan si presenta quindi variegato, con alcuni giocatori chiave vicini a suggellare la loro permanenza a lungo termine, mentre per altri le trattative si preannunciano più complesse.

