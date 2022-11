Alfredo Trentalange, presidente dell’AIA, ha spiegato la situazione relative agli arbitri donna in Italia: le sue dichiarazioni

Intervenuto durante la tavola rotonda “ESG, Una partita storica – Nuove sfide per i professionisti della sostenibilità” organizzata da Refinitiv e ALTIS, Alfredo Trentalange ha dichiarato:

«La strada fino all’esordio in Serie A di Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna, è stato un percorso lungo e in ritardo rispetto all’estero, ma ora siamo in fase di recupero. In passato sono state messe barriere culturali e non solo, non abbiamo sempre permesso alle donne di giocarsela alla pari, a partire da barriere fisiche e atletiche. Ma per fare cose diverse bisogna prima muoversi in maniera diversa. Tra le iniziative ci sarà anche quella di dare una visibilità maggiore, far conoscere anche chi c’è dietro l’arbitro. Può essere una strategia vincente. Siamo in ritardo rispetto ad altre federazioni, dobbiamo recuperare terreno. La buona notizia è che in Serie A ai giocatori non interessa il genere ma la competenza dell’arbitro, se sia bravo o no».

