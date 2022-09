Le parole di Alfredo Trentalange, presidente dell’AIA sulla designazione di Ferrieri Caputi in Sassuolo-Salernitana di Serie A

Alfredo Trentalange ha parlato della designazione di Maria Sole Ferrieri Caputi come primo arbitro donna della storia della Serie A. Di seguito le parole del presidente dell’AIA.

«Quello femminile è un movimento di 1700 associate. E per la prima volta una donna fa il suo esordio in Serie A. Questo è un momento storico dopo oltre 110 anni. Qui non viene dato per privilegio ciò che spetta per diritto, noi non siamo Mafia. Questa persona si è guadagnata il percorso che ha fatto. Per me è un momento di grande soddisfazione, ma si tratta del successo di un movimento arbitrale italiano composto da 30 mila persone».

