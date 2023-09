Riccardo Trevisani affossa il Napoli nella lotta Scudetto: l’analisi del noto giornalista, che parla così anche della Juve

Riccardo Trevisani, sui canali social di Fantacalcio.it, ha così parlato della lotta Scudetto.

LE PAROLE – «Il Napoli non è uno squadrone. Con Spalletti sembravano fenomeni anche giocatori come Mario Rui, Anguissa e Lobotka, che però non lo sono. La rosa del Napoli non è manco per niente la più forte, era merito dell’allenatore e non è favorito con Garcia. Secondo me Inter e Juve sono meglio».

The post Trevisani affossa il Napoli: «Con Garcia non favorito, meglio la Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG