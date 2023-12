Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani, ha detto la sua sull’Atletico Madrid, avversaria dell’Inter agli ottavi di Champions League

Intervenuto dagli studi di Sport Mediaset, Riccardo Trevisani fa la sua analisi sull’Atletico Madrid, l’avversario che affronterà l’Inter agli ottavi di finale di Champions League, dopo l’esito dei sorteggi di Nyon.

LE PAROLE – «Una squadra diversa da come ce l’immaginiamo. Abbiamo in mente il Cholismo che non produceva tiri, ma la squadra tatticamente è cambiata: gioca a 3 in difesa e fa cose simili all’Inter. E’ una squadra che propone di più, ma subisce anche di più. E’ una squadra più affrontabile quindi per l’Inter rispetto a qualche anno fa. Detto questo, è una squadra comunque da rispettare, anche se non è andata malissimo, visto che quando è uscito l’Atletico si potevano ancora pescare City, Bayern e Real. Secondo me, fra le italiane, l’Inter è la squadra che ha più probabilità di passare».

