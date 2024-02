Il telecronista Riccardo Trevisani crede che i nerazzurri al ritorno a Madrid in Champions League dovranno fronteggiare molte difficoltà.

Riccardo Trevisani a Cronache di Spogliatoio si è proiettato già al ritorno degli ottavi di Champions che l’Inter dovrà giocare contro l’Atletico Madrid. “L’Atletico è un avversario scomodo e sarà ancora peggio al ritorno: non dico che sono 51% Atletico e 49% Inter ma quasi… Secondo me sarà una serata molti difficile quella che aspetta l’Inter: perché non l’ha chiusa, l’ambiente sarà infernale, ci sarà sicuramente del condizionamento del pubblico e della panchina dell’Atletico. E poi un gol te lo possono fare, poi tu sei con Calhanoglu, Acerbi e Thuram appena recuperati e non esattamente in palla: è una partita per palle forti”.

Marko Arnautovic

L’avviso

“L’Inter ha giocatori di esperienza ma la partita con l’Atletico esce dal binario della personalità normale: servono grandi palle per uscire da lì vivi il 13 marzo. Quello è un campo tremendo: il City faceva a cazzotti con gli avversari per uscire vivo. L’Inter è una squadra splendida ma Simeone cucinerà qualcosa di complicato: se avessi visto l’Atletico perdere giocando a pallone, sarei stato tranquillo perché l’Inter non ha paura di nessuno in quello, non c’è una squadra con cui non può fare meglio nel giocare a calcio. Ma se diventa una partita sporca, di seconde palle e gomiti può diventare molto complicata: sto estremizzando col 51-49, ma il gol di Arnautovic sposta poco perché con l’1-0 è come se ti giochi un maxi supplementare a casa dell’Atletico”.

