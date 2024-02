Fabio Ravezzani ha detto la sua sul match di recupero della 21^ giornata di Serie A tra Inter e Atalanta: ecco le dichiarazioni

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani torna così sul match tra Inter e Atalanta, valevole come recupero della 21^ giornata di Serie A 2023-2024.

INTER ATALANTA – «Il gol annullato all’Atalanta e il rigore all’Inter fan discutere. A mio avviso sono state decisioni giuste. L’unico dubbio riguarda il chiaro ed evidente errore. Se non se n’è accorto nessuno in campo e sugli spalti, forse non rientrano nella categoria. Ma è questione filosofica»

