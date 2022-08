Riccardo Trevisani, interventuto negli studi Mediaset ha detto la sua sul dorteggio Champions delle italiane

«Girone Milan? Si può fare, fermo restando che sono squadre che in casa loro danno fastidio, soprattutto la Dinamo Zagabria, però come livello qualitativo e pensando all’anno scorso con Liverpool, Porto e Atletico Madrid al Milan passare alla prima fascia ha spostato. Il Chelsea è una squadra complicata ma per il Milan rispetto ad un anno fa c’è da sorridere»

