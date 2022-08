L’ex centrocampista Massimo Mauro non si è voluto sbilanciare in previsioni su quello che potrà essere il campionato della Juventus.

Massimo Mauro spiega con le troppe defezioni il mezzo passo falso di Marassi della Juventus; ecco il suo parere alla Gazzetta dello Sport. “Io credo che non sia giudicabile una Juve senza Bonucci, Pogba, Di Maria e Chiesa. Soprattutto questi ultimi due sono troppo importanti per la manovra offensiva, quindi ritengo opportuno rimandare giudizi ed eventuali critiche a quando vedremo la squadra non dico al completo, ma almeno meno rattoppata”.

“O pensiamo che se leviamo tre-quattro giocatori di questo livello a Inter, Milan, Napoli o Roma poi non vadano in difficoltà? I campioni sono campioni perché ti fanno alzare il livello. Quando non ce li hai, è normale che perdi qualcosa e fai più fatica a vincere le partite. Settimana scorsa abbiamo visto Di Maria cosa ha dato alla Juve. Ma se l’argentino è indisponibile non è che puoi sostituirlo con un altro di quella classe e allora ovviamente perdi qualcosa. Miretti e Rovella a Marassi sono entrati molto bene in partita. Non voglio, però sostituirmi ad Allegri: se certi giocatori scendono in campo e altri no c’è di sicuro un motivo che solo l’allenatore conosce al 100%“.

