Il telecronista Riccardo Trevisani ha detto la sua sulla finale di Champions League.

Riccardo Trevisani a SportMediaset ha ammesso di non vedere un’Inter sconfitta in partenza in finale di Champions. “Il City si presenta alla finale da superfavorito e questo è un vantaggio per l’Inter, che arriva ad Istanbul con meno pressioni. Entrambe dovranno non pensare troppo: per il City è un’ossessione, i nerazzurri invece mancano a questo appuntamento da 13 anni e un po’ di pressione c’è”.

esultanza gol Henrikh Mkhitaryan

“L’ultima partita il City quest’anno l’ha persa oltre tre mesi fa, in campionato, per 1-0 e contro il Tottenham allenato da un italiano ed ex allenatore dell’Inter Antonio Conte. La qualità ai nerazzurri non manca davvero, anche senza Mkhitaryan. Chiaro che l’Inter deve cercare di non farsi annichilire, se rimarrà ad aspettare la partita come ha fatto il Real Madrid non avrà speranze“.

