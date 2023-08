Intervenuto a Sport Mediaset Riccardo Trevisani si è espresso sul reparto offensivo dell’Inter: le dichiarazioni su Lautaro Martinez

Il commentatore Riccardo Trevisani si è espresso sull’importanza di Lautaro Martinez per l’Inter:

«L’Inter ha ancora Lautaro che è rimasto con carica e volontà di fare bene. Ha perso Lukaku e Dzeko, ha trovato Thuram e Arnautovic, vedremo cosa combinerà l’Inter nel mercato ma una cosa è certa: per l’Inter, Lautaro è un’altra grande certezza, magari non è Osimhen ma ha un’importanza rilevante per la squadra».

