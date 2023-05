Il telecronista Riccardo Trevisani prova a dare un voto alla stagione altalenante e paradossale della squadra di Inzaghi.

12 sconfitte in campionato ma vittoria della Coppa Italia e della SuperCoppa con approdo in finale di Champions League, questi i grandi alti e bassi della stagione dell’Inter.

esultanza a fine gara Inter

Riccardo Trevisani a SportMediaset l’ha giudicata così: “L’Inter è quella che più di tutte avrebbe dovuto competere per il campionato e sta dimostrando in questa fase finale quanto forte sia. Il voto complessivo è 8.5 e può diventare anche più alto: rimane la macchia del campionato, ma è un meno che diventerebbe non particolarmente grave in caso di grande epilogo. Rimane da considerare che l’Inter quest’anno non abbia neanche lottato per il titolo“.

L’articolo Trevisani: “L’Inter avrebbe dovuto competere per il campionato ma la stagione è da 8,5” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG