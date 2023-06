L’ex Inter Bobo Vieri si è soffermato sulla qualificazione in Champions League della Lazio di Sarri: le dichiarazioni alla Bobo TV

Vieri si è espresso così sulla qualificazione in Champions della Lazio e sui possibili obiettivi di mercato:

«La Lazio non deve comprare un c***o, deve fare quello che fa da vent’anni. Non ha un debito, ha dato spettacolo quest’anno, ha preso un allenatore a cui bisogna dare tempo e, nonostante questo, già nel secondo anno di Sarri è arrivato in Champions League con Romagnoli e Casale».

L’articolo Vieri: «La Lazio non deve comprare un c***o, è in Champions con Romagnoli e Casale» proviene da Inter News 24.

