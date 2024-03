Il telecronista Riccardo Trevisani ha ammonito i nerazzurri sulla brutta situazione ambientale che potrebbero trovare nella capitale spagnola.

Riccardo Trevisani ha espresso il suo parere a Sport Mediaset sul momento attuale dell’Inter alla vigilia del match di Champions League contro l’Atletico Madrid. “L’Inter parte in vantaggio e in questo momento sembra una squadra ingiocabile. L’Atletico Madrid ha Griezmann che non sta bene e Morata che sta andando piuttosto male, mentre l’Inter vola. Ci sono da guardare anche i numeri: i nerazzurri hanno vinto tutte le partite e non credo che possano vincere tutte le partite per tutto il 2024. C’è da quasi attendersi che arrivi, ad un certo punto, un’interruzione. Ma c’è anche da dire che un’interruzione delle vittorie potrebbe anche essere solo un pareggio e in questo caso andrebbe benissimo per qualificarsi”.

Antoine Griezmann

Sugli spagnoli

“In questo momento c’è tanto dislivello. Più di quanto non ce ne fosse tre settimane fa, perché lì Griezmann stava bene e Morata stava recuperando e anche perché l’Atletico Madrid ancora non aveva avuto dei risultati completamente negativi. Nel frattempo ha pareggiato contro l’Almeria e ha perso col Cadice che non vinceva una gara da settembre. Insomma, l’Atletico è in grande difficoltà”.

L’avviso

“Ma siccome tutta la pressione sarà sull’Inter bisogna fare una grande partita, anche dal punto di vista della testa. Serve essere molto lucidi perché al Metropolitano succedono problemi, simulazioni, guerriglie in campo. È una partita complicata, ma l’Inter è più forte dell’Atletico Madrid e deve andare lì con questa consapevolezza. Non con supponenza, ma sapendo che è più forte dell’Atletico Madrid”.

