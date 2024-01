Riccardo Trevisani non ci sta e polemizza così per la mancata assegnazione di Inter-Juve all’arbitro Orsato: la risposta

Sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha così parlato della designazione arbitrale di Inter-Juve.

LE PAROLE – «Non la arbitrerà Daniele Orsato di Schio perchè siamo un paese che non fa Schio ma fa schifo. E’ il miglior arbitro italiano da alcuni lustri, è quello che ha fatto le finali, i Mondiali, gli Europei. Non arbitra Inter-Juve perchè alcuni anni fa non cacciò Miralem Pjanic all’interno di un Inter-Juve che costò uno Scudetto al Napoli. Ha sbagliato Orsato e quindi? Non può arbitrare Inter-Juve perchè ha sbagliato 8 anni fa una partita Ma chissene frega. Non può fare Inter-Juve perchè l’opinione pubblica… Sembra che viviamo nelle caverne, negli anni ’40. E’ il più bravo? Deve fischiare lui, non c’è da discutere».

