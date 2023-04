Riccardo Trevisani ha commentato la scelta di Inzaghi di schierare Onana da titolare contro il Monza, dicendo la sua sulla stagione del portiere

Intervenuto in diretta su Italia 1 per “Sport Mediaset“, Riccardo Trevisani ha detto la sua sulla scelta di Simone Inzaghi di schierare André Onana da titolare anche nel match di campionato dell’Inter contro il Monza.

LE PAROLE DI TREVISANI –: «L’Inter, che in campionato sta facendo peggio rispetto alle proprie possibilità, in Champions sta regalando partite una meglio dell’altra. Ha passato un girone incredibile con Barcellona e Bayern Monaco, ha eliminato il Porto ed è messa molto molto bene con il Benfica, senza prendere nessun gol in tre partite. Tutte le difficoltà che l’Inter ha in campionato dal punto di vista difensivo in Champions magicamente spariscono. Su questo bisogna stare concentrati e lavorare, perché se l’Inter riuscisse a essere non per forza quella di Champions ma una cosa similare anche in campionato certamente non avrebbe le difficoltà a qualificarsi per la prossima Champions League che invece sta avendo in questa fase. La conferma di Onana è una buona notizia, perché vuol dire che si è capito che troppo turnover non si può fare, e soprattutto un 27enne che salta come un grillo non ha bisogno di farlo».

L’articolo Trevisani: «Onana La sua conferma è una buona notizia, basta troppo turnover» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG