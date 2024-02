Trevisani punge: «Vlahovic tira in porta una volta e fa due gol. Era il problema della Juve…». Le dichiarazioni sull’attaccante

Al canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha parlato così di Juve e Vlahovic.

TREVISANI – «Vi rendete conto della situazione di Dusan Vlahovic? È stato etichettato come un paracarro, in realtà è il più valido della Juventus per distacco. Vlahovic gioca nella nona squadra in Serie A per conclusioni in porta e che ha l’allenatore più pagato. Vlahovic sbaglia perché è poco supportato. Se la Juve ripartirà da un nuovo progetto tecnico, deve ricominciare da Vlahovic, visto che quando tira in porta una volta, fa due gol».

The post Trevisani punge: «Vlahovic tira in porta una volta e fa due gol. Era il problema della Juve…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG