Riccardo Trevisani ha parlato della lotta scudetto in Serie A: Milan e Inter partono avanti al Napoli. Le sue dichiarazioni

Intervenuto a Mediaset, Riccardo Trevisani ha dichiarato:

«Il Napoli ha perso Insigne, Mertens, Koulibaly e Ospina ma sta giocando bene e i nuovi innesti si stanno inserendo subito bene. La squadra di Spalletti si sta ringiovanendo e sta abbassando il monte ingaggi, ma Inter e Milan partono davanti. Lo dice la classifica dell’anno scorso ma lo dice anche il livello che hanno raggiunto le milanesi. Lukaku ha un gol e un assist dopo due partite. Mantenendo questa media vuol dire che l’Inter per 38 volte parte avanti 1-0. L’Inter ha preso Lukaku e ha perso Perisic, perciò credo sia meglio dell’anno scorso. Penso che anche il Milan sia meglio di quello della passata stagione perché ha preso De Ketelaere. Nelle prime due partite i rossoneri sono entrati in campo un po’ ballerini, ma hanno comunque fatto 4 punti e hanno già giocato a Bergamo, quindi non sottovalutiamoli».

