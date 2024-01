Riccardo Trevisani, nel commentare la vittoria dell’Inter in casa della Fiorentina nella 22^ di Serie A, si sofferma su un nerazzurro

Con queste parole, Riccardo Trevisani torna sulla vittoria dell’Inter contro la Fiorentina, nella 22^ giornata di Serie A.

FIORENTINA INTER – «L’Inter era senza Barella e Calhanoglu ma Inzaghi, venendo dalla Supercoppa, ha fatto scelte particolari che ti danno l’idea di quanto lui si fidi della squadra. E’ andata in affanno un paio di volte ma è rimasta bene in campo. E se vai bene quando cambi mezza squadra, vuol dire che sei affidabile. Passa nel dimenticatoio ma Pavard salva sulla linea il colpo di testa in occasione del rigore. Poi vanno al VAR, altrimenti è 1-1, non rigore. Pavard ha fatto un’altra gigantesca partita, impreziosita da quel tocco di testa. Lautaro ha fatto lo stesso gol identico del derby di campionato di ritorno dell’anno scorso, possibile che lo marchi Parisi? Lautaro ha fatto 19 gol, gol pesanti. 13 sono 1-0, 2-0 o 1-1. I gol sono pesantissimi, non sono tutti uguali»

