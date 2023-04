Riccardo Trevisani ha parlato della sconfitta della Juve a Reggio Emilia con il Sassuolo, soffermandosi poi su Fagioli

Riccardo Trevisani, negli studi di Pressing, ha così parlato di quanto successo ieri al Mapei Stadium.

LE PAROLE – «Fagioli è un ragazzo molto forte, già contro la Lazio era amareggiato per il gol sbagliato, oggi è scoppiato in questo pianto dopo una settimana difficile. Sarà un grande giocatore della Juventus e questa scena mi piace perché in un’annata difficile ha dimostrato molto attaccamento quando proprio l’attaccamento non lo abbiamo visto da tutte le parti».

