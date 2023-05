Riccardo Trevisani ha voluto parlare della situazione in casa Inter tra Lukaku e Dzeko. Chi far giocare tra i due dal primo minuto?

Dagli studi di Sportmediaset (Pressing), Riccardo Trevisani ha commentato la situazione dell’Inter confrontando Edin Dzeko con Lukaku.

LE PAROLE- «Quali sono stati i 5 gol del 2023 di Dzeko? Inter-Napoli 1-0, decisivo che vale i tre punti, poi Supercoppa il 2-0 che chiude la partita, l’1-0 in semifinale di Champions League contro il Milan. Lukaku segna di più e lo dicevamo anche ad inizio anno ma ci sono dei numeri che non possiamo non controllare: 28 volte Dzeko titolare, solo 4 sconfitte, l’ultima il 6 novembre. Non conviene toccare nulla per ora».

L'articolo Trevisani su Lukaku: «Titolare all'Inter? No, lo dicono i risultati» proviene da Inter News 24.

