Trevisani ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul Milan di Stefano Pioli elogiando alcune caratteristiche dei rossoneri

Intervenuto sul canale Youtube di Pellegatti, il giornalista Trevisani ha voluto parlare del Milan e della difesa dei rossoneri.

«l Milan che gioca in modo spavaldo a me piace. Sul discorso dei gol subiti dico sempre la stessa cosa: vediamo le altre giocare senza la difesa e con dei ragazzini buttati nella mischia. I gol con Thiaw, Tomori e Kalulu non erano così tanti, mentre con Gabbia e Kjaer, con tutto il rispetto, è un’altra cosa. Anche il Real Madrid e il City prenderebbero gol con questa difesa»

