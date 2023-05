Trezeguet: «Il Milan, dopo Manchester, ha cominciato a dominare a livello europeo». Le parole dell’ex calciatore sulla finale di Champions del 2003

David Trezeguet ha parlato ai microfoni di Dazn della finale di Champions League di Manchester 2003 tra Milan e Juventus. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Manchester per me è un ricordo molto negativo, l’unico trofeo importante non vinto dalla Juve. Per la Juve è sempre stato un obiettivo delicato vincere quella coppa. I rigori fanno parte di una storia non semplice, per me ogni tanto negativa. Pensavo di rigiocare una finale, ma contrariamente a te (Nesta, ndr) non mi è capitato più. Il Milan da lì in poi ha cominciato a dominare a livello europeo con dei grandissimi giocatori»

