Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale dello Slavia Praga, il tecnico dei cechi, Jindřich Trpisovsky si è espresso così riguardo al sorteggio degli Ottavi di Finale di Europa League, che vedranno la sua squadra sfidare il Milan.

SORTEGGIO – «Sono felice che incontreremo un altro grande club, questo è sempre il nostro desiderio. Se c’è l’opportunità di vivere un’altra notte da sogno all’Eden, vogliamo realizzarla. Anche perché lo Slavia non ha mai giocato contro il Milan nel recente passato, è bello che la gente possa venire a vedere una partita del genere. Arriveranno giocatori come Leao, Giroud o Hernandez. Sono contento che possiamo affrontare il gigante degli anni Novanta. Per me è una squadra al livello della Champions League, ed è un grande onore per tutti noi».

PREPARAZIONE VERSO IL MILAN – «Inizia ora In un certo senso sì. Sbirciare l’avversario è sempre più divertente quando si tratta di squadre come questa. Molti giocatori come Giroud, Loftus-Cheek o Kjaer hanno già giocato qui. Stiamo già iniziando a raccogliere informazioni, a guardare le ultime partite. In questo momento lo avremo in testa, ci prepareremo, ma desso davanti a noi ci sono altre partite».

5 ANNI DOPO L’ULTIMA VOLTA A SAN SIRO – «Molto spesso ricordo quella partita quando vedo in TV che lì giocano l’Inter, il Milan o la Nazionale. È stata una bellissima esperienza: lo Slavia in Champions League, un grande risultato e una grande prestazione. Adoro questi leggendari templi del calcio. Siamo già riusciti a raggiungerne molti. Che si tratti del Dortmund, del Chelsea o del Barcellona. Questi stadi hanno un fascino enorme, e sono orgoglioso per la squadra. Prima della partita, quando guardo quella sezione di tifosi che hanno l’opportunità di vedere lo Slavia in uno stadio così, ne sono felice. Non vedo davvero l’ora, i ricordi sono meravigliosi. Abbiamo avuto l’opportunità di giocare lì con l’Inter e ora con il Milan».

GIROUD – «È un tipo vincente, la squadra lo segue, sia nei club e in Nazionale. La preparazione è specifica perché ha un suo stile. È molto pericoloso in area di rigore, con le spalle alla porta, riesce a trattenere ogni pallone. Ci sono tanti altri grandi giocatori, Reijnders a centrocampo, Leao a sinistra. Vlaďa Coufal mi ha detto che Leao è uno dei giocatori contro cui ha giocato peggio in tutta la sua carriera, è un giocatore che fa la differenza davanti e Theo Hernandez è dietro di lui. Come ho detto, è una squadra da Champions League. Dovremo preparare i singoli individui e la squadra per poterli difendere nelle situazioni in cui sono forti».

