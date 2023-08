Come scrive Fabrizio Romano su Twitter, il Benfica è sempre più vicino all’obiettivo di mercato dell’Inter Anatoliy Trubin:

Benfica are close to completing Anatolij Trubin deal! Official bid submitted to Shakhtar: €10m fixed fee plus €1m add-ons #Benfica

Deal also included 40% sell-on clause to Shakhtar.

First contacts revealed four days ago, deal now on the verge of being done. pic.twitter.com/E2yAPFSTac

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2023