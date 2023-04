La semifinale d’andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter non sarebbe una priorità dei nerazzurri per il futuro di Inzaghi

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza dell’Inter per decidere il destino di Inzaghi non considererà l’esito della semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus:

JUVE-INTER- La dirigenza ritiene fondamentale arrivare tra le prime quattro in campionato, e per questo motivo si aspetta un ampio turnover a Torino. Al contempo, però, sarà importante evitare figuracce. Una gara che in altri momenti sarebbe stata particolarmente sentita, oggi rischia di diventare quasi un ‘impiccio’.

L’articolo TS- Juventus-Inter non è una priorità della società nerazzurra proviene da Inter News 24.

