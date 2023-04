Federico Dimarco dovrebbe essere a disposizione di Inzaghi per il match di Coppa Italia contro la Juventus: le ultime

Come scrive il Corriere dello Sport, l’Inter può recuperare il sorriso in vista della semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus: Federico Dimarco è recuperato e sarà a disposizione, ma non si sa se partirà titolare.

INTER- Sarà convocato per Torino ma non è scontato che giocherà titolare. Rispetto alla Fiorentina, ci sarà qualche cambio (toccherà ad Handanovic in porta), ma non un massiccio turn-over. Inzaghi dovrà ragionare sia in prospettiva della Salernitana, ma anche del Benfica. E allora, ad esempio, se Brozovic è quello visto l’altra sera, sarà meglio far giocare lo “scongelato” Asllani?

L’articolo Juventus-Inter: Dimarco risponde presente all’appello proviene da Inter News 24.

