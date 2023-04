L‘Inter non è soltanto legata ai risultati sportivi, bensì anche al marketing e all’esportazione del marchio nerazzurro oltre i confini Nazionali ed europei. Tramite il proprio sito ufficiale la società ha voluto parlare di quello che è stato il ritorno in America, portando come testimonial l’ex capitano interista Materazzi.

IL COMUNICATO – «L’Inter è tornata negli Stati Uniti e ha colorato di nerazzurro uno dei mercati chiave per lo sviluppo del Club, con una serie di attivazioni in una tre giorni intensa e ricca di attività volte a consolidare la presenza del brand sul territorio. La delegazione guidata dalla Legend Marco Materazzi ha toccato con mano l’entusiasmo e la passione dei tifosi oltreoceano nelle due serate evento a Miami e New York in compagnia di oltre 200 soci degli Inter Club locali e di quelli che si sono uniti da diverse parti del mondo: Manhattan, New Jersey, Miami, Colombia, Nicaragua, Philadelphia, Ohio e London. Nella prima tappa a Miami, la delegazione nerazzurra è stata anche accolta agli uffici di Universal Music Latino dove Materazzi ha consegnato una maglia dell’Inter e firmato la parete con gli autografi degli artisti più famosi dell’etichetta. A New York le principali attività si sono sviluppate in occasione della partita New York Knicks vs Miami Heat al Madison Square Garden e sono state un’occasione di interazione e di sinergia cross sport per l’Inter. Dopo la visita agli uffici dell’NBPA (National Basketball Players Association) e la consegna di una maglia Inter, la legend nerazzurra ha avuto la possibilità di fare due tiri a canestro nel campo presente all’interno degli uffici prima di spostarsi al Madison Square Garden. Qui le attività si sono aperte con il tour prepartita e sono proseguite con la visione del riscaldamento da bordocampo, lo scambio di maglie con RJ Barret e la foto di rito finale in campo, in uno dei palcoscenici più suggestivi per tutti gli amanti dello sport. Tra questi erano presenti tante star internazionali, da Ben Stiller a Chris Rock, da J-Balvin a Luis Guzman che hanno posato per diverse foto ricordo in compagnia di Marco Materazzi. New York ha fatto anche da sfondo alla Snake Collection, la nuova collezione streetwear dell’Inter che si ispira alla sacralità della crew, composta da 4 pezzi: coach jacket, felpa, t-shirt e pantaloncino. A chiudere le attività negli Stati Uniti, lo scambio di maglie con Mikal Bridges, un’ulteriore testimonianza dell’internazionalità del brand nerazzurro e un’occasione per ingaggiare i tifosi nerazzurri presenti sul territorio americano».

L’articolo Inter, esportazione del marchio nerazzurro negli USA. Testimonial anche Materazzi proviene da Inter News 24.

