Secondo il New York Times l’Inter sarebbe la società calciatica italiana più indebitata di tutte: ecco di che cifra parliamo

Tuttosport rilancia l’allarme del New York Times circa la situazione finanziaria dell’Inter, affogata dai debiti.

DEBITO INTER– Secondo il New York Times l’Inter è il club più indebitato d’Italia con le sue passività totali che ammontano a circa 863 milioni di euro.

PARAMOUNT- Nella finale di Champions l’Inter avrà il logo di Paramount+ come sponsor principale, un accordo dell’ultimo minuto del valore di 4,2 milioni. Per la stessa quota, il marchio Paramount apparirà sul retro delle maglie dell’Inter la prossima stagione. Somma che non risolve però i problemi finanziari visto che il prestito di Oaktree scadrà il prossimo maggio con gli interessi e la somma totale da rimborsare che si aggira intorno ai 375 milioni di euro. Gli introiti derivanti dalla cavalcata in Champions League aiuteranno sicuramente ma è molto probabile che in estate ci sarà bisogno di vendere altri pezzi pregiati della rosa.

