L’allenatore del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, ha parlato dell’assenza di Pavard e della sua volontà di andare all’Inter

Intervenuto ai microfoni di DAZN Germania nel prepartita di Bayern Monaco-Augsburg, Thomas Tuchel ha parlato dell’esclusione dai convocati di Benjamin Pavard e della volontà del difensore di trasferirsi all’Inter.

LE PAROLE – «Ha qualche problema quindi non è con la rosa, capiamo che Benji voglia andare all’Inter ma per completare un trasferimento non c’è solo una strada da considerare. Dobbiamo trovare un sostituto altrimenti non accadrà».

