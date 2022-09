L’Olympique Marsiglia e Tudor si sono opposti alla cessione di Under al Galatasaray rispedendo al mittente le richieste dei turchi

Secondo quanto riportato da Fotomac, il Galatasaray avrebbe chiesto in prestito l’esterno ex Roma, ma Tudor avrebbe detto di no alla richiesta.

L’articolo Tudor, il ‘no’ al Galatasaray per Under: le ultime proviene da Calcio News 24.

