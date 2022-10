Il tecnico del Marsiglia Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulla crisi della Juventus di Allegri

L’ex difensore bianconero Tudor ha parlato della delicata fase attraversata dalla Juventus:

PAROLE – «La Juve è una squadra fino a due anni capace di vincere per nove anni di fila il campionato. Una società troppo forte che sicuramente uscirà presto da questo periodo che ci può stare. Solo che, quando fai tanto bene per dieci anni di fila e poi per due/tre anni non lo fai sembra la fine del mondo, invece è una cosa naturale perché ci sta

L’articolo Tudor: «Juventus? Non è la fine del mondo, ha vinto dieci anni. Calo naturale» proviene da Calcio News 24.

