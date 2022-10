Stefano Pioli ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A. Le sue parole sull’inizio di campionato

Stefano Pioli parla così dell’inizio di campionato della sua squadra in una lunga intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A. Le parole del tecnico rossonero.

INIZIO DI CAMPIONATO – «Il bilancio in campionato sarebbe stato molto positivo se non avessimo perso contro il Napoli perché credo che, per come la squadra ha giocato, meritassimo altro. Sappiamo che dobbiamo continuare così e che possiamo fare meglio. Al nostro livello, in particolare, la cura del dettaglio può fare la differenza, come abbiamo visto e pagato sulla nostra pelle. Abbiamo subito qualche gol di troppo nonostante avessimo concesso poco agli avversari. Dobbiamo e possiamo fare ancora di più, ci prepariamo per affrontare al meglio questo troncone di campionato che sarà molto particolare.»

L’INTERVISTA COMPLETA

