Igor Tudor fa uno sgarbo alla Juve? Una grande rivale dei bianconeri potrebbe riportare il tecnico croato in Serie A

Come scrive la Gazzetta dello Sport, al momento la panchina di Rudi Garcia non è in bilico ma, nel caso in cui la situazione dovesse precipitare, il Napoli potrebbe pensare ad un cambio di guida tecnica.

Tra i preferiti di De Laurentiis ci sarebbe anche Igor Tudor, in cerca di una panchina dopo la separazione stiva dal Marsiglia. L’ex Juve piace e non poco al patron azzurro, ma ancora non ci sono stati veri e propri contatti.

