Luigi Turci, ex preparatore dei portiere del Milan, ha detto la sua su Maignan e sulla sfida dei rossoneri contro il Napoli

Intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, Luigi Turci, ex preparatore dei portieri del Milan, ha riempito d’elogi Mike Maignan. Queste le sue dichiarazioni anche sul prossimo match dei rossoneri contro il Napoli.

SU NAPOLI MILAN – «Il Napoli arriva meglio alla sfida col Milan, senza dubbio. Però guai a sottovalutare i rossoneri, che si sono sempre rialzati con prepotenza dopo certe cadute. Sono entrambe due squadre fortissime e questa partita lancerà definitivamente o l’una o l’altra squadra per la corsa Scudetto».

OSIMHEN – «Non lo puoi regalare a nessuno, quindi la sua assenza sarà pesante. Detto questo, Raspadori sta facendo benissimo. Darà il suo contributo, come sta già facendo. Il Napoli resta iper-competitivo anche quest’anno».

MAIGNAN – «E’ un leader assoluto, non è un portiere qualsiasi. E’ un giocatore a tutto tondo, capace di impostare e ripartire, lo abbiamo visto anche a Parigi. Ha un valore assoluto, è diventato titolare anche con la Francia. E’ un valore aggiunto del Milan ed il suo rientro sarà cruciale per Pioli e per la squadra, per quanto Mirante non l’abbia fatto rimpiangere per nulla contro la Juventus. Maignan nel Milan è come Osimhen nel Napoli: è un trascinatore totale».

MERET – «Non si discute, è uno dei migliori del nostro campionato. Quest’anno è stato finora meno brillante rispetto allo scorso, ma era difficile restare ai livelli altissimi dell’ultima stagione. Resta uno dei miei portieri preferiti per tecnica pura e pulizia di intervento. Poi tutti commettono errori, anche i più forti ed esperti».

The post Turci elogia Maignan: «Un leader assoluto, valore aggiunto per il Milan» appeared first on Milan News 24.

