Tommaso Turci, giornalista, ha esaltato la prestazione di Yacine Adli in Milan-Lazio: il francese ha dimostrato una cosa

Ospite a DAZN, Tommaso Turci ha parlato così di Yacine Adli dopo Milan-Lazio:

«La sua è stata una partita cattiva, andava subito a contrasto. In occasione del primo gol ha corso per andare ad abbracciare i compagni come avesse segnato lui, poi ha esultato con rabbia strattonandosi il simbolo del Milan sotto la curva: sembrava uno che gioca da anni nel Milan anche se ha pochissimi minuti con la squadra di Stefano Pioli».

