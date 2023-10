Tutto facile per il Feyenoord (4-0 sul Vitesse), prossimo avversario della Lazio in Champions, ma Gimenez esce per una botta alla caviglia

Il Psv aveva aperto il sabato battendo 3-1 il Sittard, il Feyenoord aveva bisogno di rispondere per tenere i 4 punti di distacco dal vertice. Nella sfida a distanza con la Lazio, i Rotterdammers sono sembrati imitare proprio gli uomini di Sarri. Entrambi sono andati all’intervallo sul 2-0 e al De Kuip è stato tutto facile. Gol al primo serio tentativo dopo 8 minuti, autore Stengs su assist di Timber.

Raddoppio del solito Gimenez, che proprio alla Lazio è stato accostato in passato, con modalità identica (in profondità) e uomo assist diverso (Stengs, che poco prima ha colpito la traversa con un gran tiro da fuori). Ripresa in fotocopia per il Feyenoord: gol immediato di Geertruida con colpo di testa a porta vuota e sigillo finale del giovanissimo Milambo con un colpo di tacco su cross di Sauer (35 anni in due!). Tutto bene, ma con riserva: perché Gimenez ha preso una botta alla caviglia, è uscito dopo 65 minuti e non aveva la faccia di chi è proprio sicuro delle sue condizioni per mercoledì sera.

