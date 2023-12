Stefano Salandin, su Tuttosport, ha commentato così le nuove parole al veleno di De Laurentiis.

TUTTOSPORT – «Il problema non è mica la Juventus (o un altro club) che non risponde alle accuse, peraltro nel caso molto generiche, ma il “sistema calcio” – Federazione e Leghe – che non tutela la credibilità e l’intangibilità di se stesso di fronte a gravissime quanto strategicamente fumose affermazioni. Permettendo invece che, per smaccati interessi di bottega tifosa, se ne incrini ogni giorno la credibilità a colpi di mazzate dialettiche da parte di illustri tesserati».

