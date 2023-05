Tuttosport – Inter, certo l’addio di Inzaghi a giugno. Il rinnovo non è un opzione per l’allenatore piacentino

Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’Inter dirà addio al termine di questa stagione a Simone Inzaghi, con cui il rapporto non è dei più idilliaci. Neanche una vittoria in Champions potrebbe salvare il tecnico, anche se questo traguardo creerebbe certamente imbarazzo in Marotta, che per spiegare la sua scelta sostituirebbe l’allenatore con un nome top.

Quattro i profili seguiti: Pochettino (attualmente libero), De Zerbi (legato da un forte contratto al Brighton), Conceicao (in odore di addio al Porto) e Thiago Motta. Su quest’ultimo, però, ci sarebbe anche il PSG per il post Galtier.

L’articolo Tuttosport – Inter, certo l’addio di Inzaghi a giugno. Quattro i profili seguiti da Marotta proviene da Inter News 24.

