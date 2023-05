Oggi una grande chance per il centravanti bosniaco dell’Inter Edin Dzeko per riuscire a guadagnarsi la fiducia sul rinnovo

Come sottolineato oggi da Tuttosport, l’Inter da parte del centravanti Edin Dzeko ha bisogno di certezze soprattutto in termini di goal: ciò che attualmente serve ai nerazzurri per dare continuità ai risultati.

Il numero 9 interista non segna infatti dal 4 gennaio contro il Napoli in Serie A. Ora non resta che sperare di vedere lo stesso Dzeko ripartire al Bentegodi contro il Verona.

L’articolo Dzeko, obiettivo interrompere il digiuno in casa Inter. Da quanto tempo non segna proviene da Inter News 24.

