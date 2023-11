Ex Inter, Lucescu ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti dell’Ucraina vista la sfida di stasera contro l’Italia

Mircea Lucescu, allenatore con un passato sulla panchina dell’Inter, ha parlato dell’Ucraina che stasera affronterà l’Italia.

«Non è una questione di tifo bensì di numeri: metà Nazionale è composta da giocatori che ho allenato, prendendoli sotto la mia egida quando erano ancora molti giovani, tra Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev sapeste quanti ne ho plasmati… Mi hanno invitato per questo momento che tutta la nazione vive con grande attesa e trasporto, una partita che può diventare storica. E’ chiaro che la guerra in corso rende il match ancora più epico. In campo i giocatori porteranno le sofferenze e l’orgoglio di tutto il Paese e anche per quello vorranno centrare la qualificazione»

L'articolo Ucraina Italia, Lucescu: «Partita dal sapore storico» proviene da Inter News 24.

