Le parole di Federico Balzaretti, direttore sportivo dell’Udinese, dopo la sconfitta subita dai friulani contro il Genoa

Federico Balzaretti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’Udinese contro il Genoa. Di seguito le sue parole.

GOL ANNULLATO A LUCCA – «Quello di Lucca è gol tutta la vita, è un contrasto di gioco normale e regolare. Non si può andare più in duello in area di rigore, vanno insieme sul pallone e questo è gol. Ci sono dei contrasti, questo è calcio. Nel calcio ci sono i duelli, i contrasti, i pestoni sennò fischiamo tutti. Che falli sono? Il VAR interviene su tutto, non va bene. Non si può più difendere, anche nella dinamica di campo sembrava assolutamente regolare e la dinamica di campo è molto importante. Non si deve andare con la lente di ingrandimento».

CLASSIFICA – «Dobbiamo salvarci, lo sappiamo e non ci spaventa assolutamente lottare fino alla fine. Dobbiamo preparare la prossima con la Salernitana che sarà una battaglia vera, proseguire e migliorando perché è una squadra che fa fatica a reagire all’errore. Dopo il gol come spesso ci accade fatichiamo a reagire, bisogna rimanere in partita fino alla fine».

