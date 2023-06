Rodrigo Becao, difensore centrale dell’Udinese, è molto vicino al passaggio al Fenerbahce, club turco. I dettagli sulla trattativa

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il brasiliano ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con i bianconeri (attualmente in scadenza nel 2024). La trattativa con il Fenerbahce è invece ben avviata e la chiusura dell’operazione è prevista per la prossima settimana.

