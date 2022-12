Andrea Carnevale, dirigente dell’Udinese, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale dei bianconeri sullo scouting del club e di De Paul e Molina

Andrea Carnevale, dirigente dell'Udinese, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale dei bianconeri sullo scouting del club e di De Paul e Molina. Le sue dichiarazioni:

«Vedere De Paul e Molina sul tetto del Mondo per noi come società è motivo di grande soddisfazione. Sono stati due ottimi acquisti e con loro abbiamo lavorato bene. In due o tre anni sono cresciuti tanto e ora sono campioni del mondo. Scouting? Siamo tra i migliori al Mondo. Non è facile, perché si deve guardare sempre molto lontano e soprattutto se possono essere giocatori adatti alla Serie A nel nostro caso».

