Le parole di Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, nella conferenza stampa in vista del Cagliari. I dettagli

Gabriele Cioffi ha parlato nella conferenza stampa in vista di Udinese-Cagliari.

PEREYRA – «No non ha recuperato. Per la gara con il Cagliari noi siamo positivi, ma molto umili, sappiamo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario, scrivendo una piccola pagina di storia, ma sarà niente se non facciamo risultato domani. Vincere è un’abitudine, siamo sulla strada per impararlo, sappiamo che domani è importante uscire con punti, poi quanti dipenderà dall’atteggiamento dei ragazzi domani ma sono sicuro che avranno il piglio giusto».

MOMENTO – «Se ci focalizziamo sul risultato pensiamo al passato, con il Sassuolo per esempio abbiamo interpretato la gara in modo simile. Abbiamo più o meno sempre la stessa linea di aggressione, può variare di qualche metro ma cerchiamo sempre lo spazio, la verticale. Sicuramente dobbiamo migliorare la fase di possesso, con il Cagliari lo avremo ma penso si sia visto molto possesso anche nella gara contro il Monza, dove abbiamo fatto noi il gioco. Il battere le grandi e non le piccole non ha una spiegazione, i dati dicono che siamo la squadra con meno possesso, ma se vai a guardare tutte le partite hanno visto letture diverse, ma con un atteggiamento simile».

