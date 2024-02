Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro la Juventus

LA GIOIA DELL’ALLENATORE – «Bravi ai ragazzi. Abbiamo passato momenti difficili, mentalmente non hanno mai mollato e hanno messo in campo tutto il lavoro fatto».

VITTORIA OLTRE LA FATICA – «Con grande fatica contro una squadra di campioni, non devi permettere alla fatica di fermarti. Chi è entrato ha fatto benissimo. E’ una vittoria tutta loro».

GIANNETTI DECISIVO – «E’ un leader silente, parla poco, picchia tanto, è sempre presente. Sono felice, ha portato tanto nel nostro spogliatoio a livello di calma, serenità, gestione, in fondo è quella che ci è mancata perché siamo una squadra abbastanza giovane. Non ha fatto rimpiangere le assenze importanti per noi come Tucu e Gerard».

