L’allenatore dell’Udinese, Gabriele Cioffi parla della vittoria contro il Venezia. Queste le parole del tecnico.

Il tecnico dell’Udinese riesce ad uscire vincitore grazie ad una vittoria in zona recupero grazie alla rete di Becao. Queste le parole del tecnico: “Credo di dover ringraziare il buon lavoro fatto da Luca Gotti in precedenza. Adesso guardiamo ancora un giorno alla volta, non so cosa succederà in futuro. Sono molto felice di allenare questa squadra”.

Viene chiesto al tecnico bianconero, se la squadra ora stia pagando dal punto di vista fisico, questa la risposta di Gabriele Cioffi: “Siamo stati più brutti e sporchi. Abbiamo corso tanto, non ci ha sorpreso il modo in cui si sono messi in campo. Forse non siamo stati bravi a leggere i movimenti dei loro esterni. Va reso merito alla loro partita.” Conclude così il tecnico dei friulani. L’Udinese guarda ora alla salvezza con estrema tranquillità.

