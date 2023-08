Festy Ebosele, giocatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni ufficiali del club al termine dell’amichevole vinta contro l’Al-Rayyan

Festy Ebosele, giocatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni ufficiali del club al termine dell’amichevole vinta contro l’Al-Rayyan. Ecco le sue dichiarazioni.

EBOSELE – «La partita è andata bene, è stata un ottimo test per la squadra. Non sono felice sono io, siamo tutti contenti della vittoria. Mister Andrea Sottil è stato molto duro, ma sappiamo che è il meglio per la squadra. Mi sento bene. Siamo pronti per la nuova stagione».

