Intervistato dai canali ufficiali dell’Udinese, Pierpaolo Marino ha rilasciato queste dichiarazioni prima della gara contro la Lazio:

«Non mi sarei mai aspettato Lazio-Udinese come scontro al vertice. Forse da parte loro, ma per noi è una grande e stupefacente sorpresa. Abbiamo la voglia di continuare a stupire ancora. Questa squadra ha le capacità tecniche, fisiche e morali per sorprendere i nostri tifosi».

